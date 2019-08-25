Джо Уолш планирует бросить вызов Дональду Трампу на праймериз

Бывший конгрессмен от штата Иллинойс Джо Уолш заявил, что будет баллотироваться в президенты США и планирует бросить вызов действующему главе государства Дональду Трампу на праймериз Республиканской партии. Господин Уолш раскритиковал однопартийца, отметив, что тот не должен находиться в Белом доме, передает Associated Press.

«Я баллоттируюсь, потому что он (Дональд Трамп.— “Ъ”) непригоден. Кто-то должен выйти вперед»,— заявил республиканец. Он дабавил, что многие члены Республиканской партии думают так же, как и он, но бояться что-либо предпринять.

Во время президентской предвыборной кампании в 2016 году Джо Уолш активно поддерживал кандидатуру Дональда Трампа. Накануне выборов он опубликовал пост в Twitter, написав, что «если Трамп проиграет, он возьмет свой мушкет».

В апреле о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах заявил другой республиканец — экс-губернатор Массачусетса Билл Уэлд. Он выступил с критикой политики господина Трампа, заявив, что «голос американского народа игнорируют».

Главным соперником действующего президента на выборах является бывший вице-президент, демократ Джо Байден. И господина Байдена, и господина Трампа поддерживает 90% представителей их собственных партий. При этом подавляющее большинство независимых избирателей (58% против 28%) предпочли бы видеть в Белом доме кандидата от Демократической партии.

О том, как прошли первые встречи политиков с избирателями,— в публикации “Ъ”.