Три ливанца ранены в результате взрыва израильского беспилотника в Бейруте

В результате взрыва израильского беспилотника в Бейруте пострадали три человека, было серьезно повреждено здание пресс-службы ливанского движения «Хезболла», сообщает агентство NNA.

Представитель движения Мухаммед Афиф рассказал агентству AP о двух рухнувших беспилотниках. Господина Афиф уточнил, что бойцы «Хезболлы» «не сбивали и не подрывали» летательные аппараты. По его словам, один беспилотник упал на крышу здания пресс-службы движения, второй — взорвался в воздухе. ТАСС со ссылкой на Al Watania сообщает, что израильский беспилотник был заминирован.

Как рассказал «РИА Новости» источник в международном аэропорту Бейрута, после инцидента с беспилотниками четыре израильских истребителя вторглись в воздушное пространство Ливана. «Мы наблюдали их при облете над Бейрутом и в южном Ливане. Совершив ряд маневров, они покинули ливанское воздушное пространство»,— уточнил собеседник агентства.