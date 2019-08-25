В Чувашии в ДТП погибли пять человек

Авария с участием автомашин марки Toyota Corolla и Lada Vesta произошла вчера, 24 августа, примерно в 21:30 на 108-м километре автодороги А-151 Цивильск—Ульяновск, сообщили в пресс-службе управления МВД по Чувашии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).

По данным ведомства, виновником ДТП стал 23-летний водитель Toyota из Ульяновской области, который выехал на полосу встречного движения и врезался в Lada, которой управлял 51-летний водитель из Самарской области. В результате аварии 31-летняя пассажирка Toyota, водитель Lada и трое его пассажиров — мужчины в возрасте 42 и двое 47 лет — погибли, а водитель Toyota и его 27-летний пассажир получили различные травмы и были госпитализированы. В момент ДТП погибшие водитель Lada и его пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

По информации источников "Ъ-Волга", в ДТП погиб прокурор Засвияжского района Ульяновска Марс Шарафутдинов, возвращавшийся в выходной день от родственников. Он находился на пассажирском сиденье автомобиля Lada Vesta. В прокуратуре Ульяновской области подтвердили гибель прокурора в ДТП.

Олег Ерусланов, Чебоксары; Сергей Титов, Ульяновск