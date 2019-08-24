Сергей Ковалев выжил для нокаута

Выдающийся российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO) в категории до 79,4 кг, одержав в поединке, проходившем в Челябинске, одну из самых ярких и трудных побед в своей карьере. Британец Энтони Ярд в восьмом раунде, казалось, вплотную приблизился к нокауту, но в итоге сам получил его в 11-м от сумевшего восстановиться Ковалева.

Первый бой Сергея Ковалева в почти родном для него Челябинске (он родом из Копейска в Челябинской области) получился, конечно, шикарным и будет отнюдь не рядовой строчкой в его долгой карьере — с выигранными чемпионскими боями, победами над грандиозными бойцами, падениями и подъемами после них, кучей разных и официальных, и неофициальных призов вроде признания лучшим боксером года.

Ему противостоял самый загадочный среди элитных полутяжей, про которого говорили разное. Кто-то считал, что, по сути, не имея любительского бэкграунда, нормальной «школы», не имея опыта боев против сильнейших соперников в категории, Энтони Ярд обречен.

Кто-то обращал внимание на его феноменальные физические данные, на длинную серию нокаутов, происхождение которой только слабостью оппонентов не объяснить. Первые раунды вроде бы громко кричали о том, что правы окажутся те, кто верят в основательность, в системность. Ярд в ринге предстал мускулистым живчиком — резким, гуттаперчевым. Но дефицит «школы» в его боксе был слишком заметен — на один красивый ход у британца приходилась пара совершенно дурацких. Ковалев не делал ничего невероятно, но невероятного, чтобы брать раунд за раундом, от него и не требовалось — хватало четкого джеба, сдобренного включениями правой. Хватало колоссального превосходства в рациональности.

В четвертом раунде это превосходство превратилось в явное. Ярд, пропуская, уже не пытался изобразить улыбку, пообезьянничать, убеждая, что все в порядке, а подрагивал. Он выживал, но вектор этого поединка был очевидным, и он не сулил британскому выскочке ничего хорошего.

И вдруг в концовке седьмого раунда скисший Энтони Ярд прибавил. А в восьмом вдруг, поймав Сергей Ковалева правым навстречу, обрушил на чемпиона череду ударов — один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И все — в голову.

Ковалев «плыл» — такое, по крайней мере, создавалось впечатление со стороны. Он просто тянул, иногда клинчуя «на автомате», до гонга. И дотянул.

Но в углу Ярда уже царило возбуждение, там требовали добивания. Оно смотрелось логичным продолжением того, что британец творил только что.

Однако случилось нечто удивительное. Шатавшийся Сергей Ковалев в девятом раунде вернул себе твердость движений и твердость ударов. А в десятом в том же неприятном положении, в котором находился недавно россиянин, очутился Энтони Ярд. Теперь отчаянно спасался, «съедая» попадания, претендент.

В отличие от Ковалева, ему «воскреснуть» не удалось. В 11-м раунде еле перемещавшийся по рингу Ярд «сожрал» классный левый прямой — короткий, но поразительно тяжелый — от чемпиона. Картинка была эффектной: Ярд рухнул после него плашмя на спину. И в то мгновение, когда он коснулся ринга, уже было видно — сам не встанет.

Алексей Доспехов