СМИ связали убийство в Берлине с событиями в грузинском ущелье Лопота в 2012 году

СМИ связали произошедшее в берлинском районе Моабит убийство с событиями в грузинском ущелье Лопота в сентябре 2012 года. Berliner Kurier пишет, что по подозрению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана К. родом из Панкисского ущелья был задержан уроженец Чечни. Жертва была застрелена в пятницу.

Согласно данным СМИ, ранее Зелимхан К. работал в антитеррористическом департаменте грузинского МВД, во время событий в ущелье он был переговорщиком от министерства с исламистами. В Берлине Зелимхан К. проживал несколько лет вместе с семьей.

В Twitter прокуратуры Берлина говорится, что задержан 49-летний гражданин России. Убитому было 40 лет.

В 2012 году в ущелье грузинские силовики проводили спецоперацию против чеченских боевиков, пытавшихся пересечь российскую границу. В столкновениях были убиты 11 боевиков, погибли трое грузинских силовиков.