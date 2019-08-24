Германия требует удалить украинский сайт «Миротворец»

Министерство иностранных дел Германии несколько раз указывало, что украинский сайт «Миротворец» должен быть удален, говорится в ответе правительства на запрос депутатов Левой партии. На документ (.pdf) обратил внимание RT. Несмотря на предпринимаемые властями ФРГ усилия в этом вопрос, сайт продолжает работать по двум адресам, говорится в письме.

В нем среди прочего ставится вопрос, какие органы власти на Украине занимаются защитой персональных данных. В Берлине пообещали добиваться закрытия сайта «Миротворец».

Как отметил в комментарии RT один из авторов запроса Андрей Хунко, если федеральное правительство хочет помочь демократии на Украине, то оно должно потребовать от главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова начать уголовное преследование администраторов сайта.

В конце 2018 года Германия выразила протест против внесения бывшего канцлера страны Герхарда Шредера в базу сайта.

«Миротворец» называет себя базой, в которую попадают люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса. На деле он публикует личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым или Донбасс.