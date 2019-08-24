ФК «Тамбов» проиграл московскому «Динамо»

Футбольный клуб «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на домашней арене в Саранске уступил московскому «Динамо» со счетом 0:2. Пришедшие на игру 4,8 тыс. зрителей первый гол увидели на 42-й минуте, когда Максимилиан Филипп результативно пробил в левый верхний угол. На 81-й форвард Кирилл Панченко в контратаке удвоил преимущество москвичей.

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян на послематчевой пресс-конференции отметил, что все «слишком банально и просто»: «У нас были моменты и ноль голов, у них полумомент, но мастерство в игроке сидит. Победило мастерство без всякого игрового преимущества». Таким образом, тамбовский клуб опустился на 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет в гостях с грозненским «Ахматом».

О планах «Тамбова» на сезон читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Клубы играют за прописку».

Александр Прытков