Талибы объявили о согласовании с США сроков вывода иностранных войск из Афганистана

Движение «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане и США договорились о сроках вывода иностранных войск, заявил представитель талибов Сухейл Шахин. «У нас есть соглашение о сроках вывода»,— сказал он пакистанской газете Dawn по телефону из Дохи.

«Сейчас обсуждается механизм его применения»,— сказал господин Шахин. Он не назвал конкретные сроки, однако афганские СМИ со ссылкой на источники в «Талибане» говорят о периоде между 15 месяцами и 2 годами. США пока не называют конкретных сроков.

Ранее Вашингтон и «Талибан» заявили о прогрессе, достигнутом в ходе переговоров в Дохе. Источник агентства Associated Press в «Талибане» сообщил, что стороны «преодолели разногласия по вопросу вывода американских войск». Однако свое отношение к правительству Афганистана талибы не изменили: они считают его марионеточным, а организуемые им президентские выборы, которые назначены на 28 сентября, нелегитимными.

Подробнее — в публикации “Ъ” «США и "Талибан" почти договорились».