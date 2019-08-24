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Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

На Исаакиевской площади задерживают ЛГБТ-активистов

На Исаакиевской площади в центре Петербурга задержаны более 10 участников акции в поддержку ЛГБТ-сообщества. Активисты попытались организовать одиночные пикеты против замалчивания гомофобных преступлений, однако полиция начала задержания, даже не дождавшись, пока они развернут плакаты, сообщает «Фонтанка.ру».

Среди доставленных в участок — фотокорреспондент “Ъ-СПб” Давид Френкель. Подробности его задержания уточняются.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что несколько человек также были задержаны в субботу, 24 августа, на пикете солидарности с народом Украины.

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