На Исаакиевской площади задерживают ЛГБТ-активистов

На Исаакиевской площади в центре Петербурга задержаны более 10 участников акции в поддержку ЛГБТ-сообщества. Активисты попытались организовать одиночные пикеты против замалчивания гомофобных преступлений, однако полиция начала задержания, даже не дождавшись, пока они развернут плакаты, сообщает «Фонтанка.ру».

Среди доставленных в участок — фотокорреспондент “Ъ-СПб” Давид Френкель. Подробности его задержания уточняются.

Меня задержали за переход дороги в неположенном месте, я стоял на парковке. Когда закидывали в автозак, сказали, что за пропаганду нетрадиционных отношений. В автозаке так pic.twitter.com/XQ4tWRaXFT — Dave Frenkel (@merr1k) 24 августа 2019 г.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что несколько человек также были задержаны в субботу, 24 августа, на пикете солидарности с народом Украины.