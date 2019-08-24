Десять человек задержаны во время пикетов солидарности с народом Украины в Петербурге

В центре Петербурга прошла серия одиночных пикетов солидарности с народом Украины. Задержаны десять человек. В частности, один из них стоял в очереди, чтобы встать в пикет на Малой Садовой улице. На его свитере была надпись «Пудинг Лор». Развернуть плакат гражданин не успел, так как его задержали сотрудники полиции.

Как сообщает Telegram-канал «Агит Россия», молодого человека зовут Алексей Соловьев, он художник. Также известно о задержании журналиста Яна Кутина. Он снимал акцию, при нем была пресс-карта.

Напомним, что сегодня, 24 августа, на Украине отмечается День независимости.

Олег Дилимбетов