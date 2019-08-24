Замену хирургам Нижнего Тагила нашли в других городах

Власти Свердловской области планируют решить проблему с увольнениями хирургов из городской больницы №1 в Нижнем Тагиле с помощью снижения нагрузки и привлечения специалистов из других городов. «В начале сентября ситуация должна быть восстановлена за счет приехавших хирургов, в частности областной клинической больницы и госпиталя для ветеранов войн. Хирурги будут работать вахтовым методом, видимо, по две недели. Они будут выполнять и плановую, и экстренную хирургическую работу»,— приводит ТАСС слова председателя комитета по социальной политике областного заксобрания, депутата от Нижнего Тагила Вячеслава Погудина.

В департаменте информполитики региона сообщили, что в ближайшее время губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание по поиску решений проблем, возникших в сфере здравоохранения. Главной темой обсуждения станет решение актуальных кадровых вопросов. На совещание приглашены профильные члены правительства, представители медицинской общественности, в том числе руководители медицинских учреждений и практикующие врачи, а также представители профсоюзных организаций и эксперты.

Напомним, из городской больницы №1 Нижнего Тагила шесть из десяти хирургов подали заявления об увольнении, объяснив это возросшей нагрузкой и низкой заработной платой. Аналогичная ситуация в городе произошла в начале августа в Демидовской больнице, откуда ушли четыре специалиста. В областной минздраве создали комиссию для проверки ситуации.

Подробнее о ситуации — в материале "Врачам хватило работы, но не зарплаты"