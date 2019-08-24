В Калужской области в ДТП погибли пять человек

В результате дорожно-транспортного происшествия в Калужской области погибли пять человек, в том числе двое детей. ДТП произошло в 10:15 субботы, 24 августа. По предварительной версии, виновником автокатастрофы стал водитель бетономешалки.

«Водитель большегрузного автомобиля Mercedes, мужчина 1988 года рождения, не справился с управлением, выехал полосу автодороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем KIA Sportage»,— сообщает региональное управление МВД. Все пассажиры и водитель кроссовера погибли.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.