В Калужской области в ДТП погибли пять человек

В результате дорожно-транспортного происшествия в Калужской области погибли пять человек, в том числе двое детей. ДТП произошло в 10:15 субботы, 24 августа. По предварительной версии, виновником автокатастрофы стал водитель бетономешалки.
«Водитель большегрузного автомобиля Mercedes, мужчина 1988 года рождения, не справился с управлением, выехал полосу автодороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем KIA Sportage»,— сообщает региональное управление МВД. Все пассажиры и водитель кроссовера погибли.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП устанавливаются.
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