Меркель назвала основные темы переговоров G7

Канцлер Германии Ангела Меркель огласила список главных тем предстоящих переговоров во Франции в рамках работы G7. Ими станут конфликт на востоке Украины, отношения с Россией, ситуации в Ливии и Сирии, а также мировая проблема климата на примере горящих лесов в Амазонии.

«Говорить друг с другом намного лучше, чем говорить друг о друге, и G7 для этого — прекрасная возможность»,— сказала госпожа Меркель. Также, по ее словам, одной из важных тем встреч станут мировая борьба с неравенством и развитие стран Африки.

Саммит G7 пройдет в эти выходные во французском городе Биарриц. Накануне саммита, президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении поднять вопрос восстановления работы G8, пригласив на саммит в 2020 году Россию. Инициативу поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон, против выступили премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

О перспективах диалога в Биаррице о восстановлении G8 читайте в материале “Ъ” «В одну “семерку” нельзя войти дважды».