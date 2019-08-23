Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 24 человек

24 человека обратились за помощью в результате ДТП с автобусом в Ижевске. Об этом сообщает IZHLIFE со ссылкой на начальника управления ГИБДД по Удмуртии Руслана Набиева.

К госпитализации готовят трех человек. По предварительным данным, угрозы жизни пассажирам нет. Сейчас сотрудники профильных ведомств выясняют, что стало причиной аварии, изымается видео с камер видеонаблюдения.

Напомним, авария произошла 23 августа около 19:05 на ул. Новоажимова. Водитель автобуса «Нефаз» наехал на опору теплотрассы. В салоне автобуса находилось порядка 35 человек. Ранее сообщалось о 17 пострадавших.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, по факту ДТП организована доследственная проверка. «На место происшествия выехали следователи. В настоящее время производится его осмотр, устанавливаются очевидцы. Проверяется версия о противоправных действиях одного из участников дорожного движения, который создал помеху автобусу. По результатам проверки будет принято решение в части соблюдения требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров», - сообщают в пресс-службе управления.