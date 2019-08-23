Роспотребнадзор не стал проверять Мосизбирком из-за клопов

В Роспотребнадзоре не увидели оснований для проведения внеплановой проверки в помещениях Мосизбиркома. С обращением о ее проведении обратился руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков после сообщения главы Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентина Горбунова о том, что «паразиты, клопы и прочие» стали причиной того, что охрана вынесла на улицу диван с сидевшей на нем Любовью Соболь, незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму. В ответе Роспотребнадзора господину Чикову сообщается, что у посетителей и сотрудников Мосизбиркома не регистрировались инфекционные и паразитарные заболеваний, переносчиками которых могли стать членистоногие.

Об ответе Роспотребнадзора Павел Чиков сообщил в соцсетях, приложив присланный ему документ. Напомним, 25 июля, глава МГИК Валентин Горбунов обвинил Любовь Соболь в попытке срыва работы комиссии: на заседании госпожа Соболь потребовала у главы комиссии объяснений отказа в ее регистрации на выборы. Господин Горбунов в ответ предложил госпоже Соболь обратиться в Следственный комитет России, а также подписать в присутствии журналистов протокол о срыве заседания комиссии, но она отказалась.

Ближе к полуночи охрана Мосизбиркома вынесла на улицу диван с отказывавшей покидать помещение Любовью Соболь, которая требовала встречи с главой ЦИКа Эллой Памфиловой.

У входа в МГИК Любовь Соболь была задержана и доставлена в ОВД «Тверское». После этого господин Горбунов объяснил, что «охрана вынесла не Соболь»: «Она вынесла диван, чтобы паразитов вытряхнуть, клопов и прочих. Ее не трогали пальцем. Она сидела на диване, а диван вынесли. А уж куда ее дальше отправила полиция, я не знаю» (цитата по «РИА Новости»).

В ответе управления Роспотребнадзора по Москве господину Чикову говорится, что основанием для проведения проверки является «поступление обращений и заявлений граждан о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан»: «Ваше обращение не содержит (таких.— “Ъ”) сведений… и не может служить основанием для проведения внеплановой проверки». При этом сотрудники Роспотребнадзора направили Валентину Горбунову запрос «о предоставлении информации о проводимых с профилактической целью мероприятиях». Аналогичный запрос был направлен в финансово-хозяйственное управление Москвы, которое осуществляет мероприятия по эксплуатации занимаемого Мосзбиркомом здания.

«Одновременно сообщаем, что случаев заболеваний инфекционными и паразитарными заболеваниями, переносчиками которых могут являться членистоногие, среди работников и посетителей Мосгоризбиркома не зафиксировано»,— говорится в ответе Роспотребнадзора. 7 августа ЦИК окончательно отклонил жалобу Любови Соболь на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму.

Валерия Мишина