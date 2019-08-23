Курс доллара. Прогноз на 26—30 августа

На минувшей неделе произошло снижение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках. В таких условиях рубль смог укрепить позиции против ведущих мировых валют. По итогам торгов пятницы курс доллара закрепился возле отметки 66,05 руб./$, что почти на 50 коп. ниже значений закрытия предшествующей недели. Дополнительную поддержку рублю оказал сезонный рост предложения валюты со стороны российских экспортеров, оказывает дополнительную поддержку российской валюте.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|"БКС Премьер"
|65.00-67.00
|ПСБ
|65.00-65.50
|СМП Банк
|65.00-67.00
|Банк Русский Стандарт
|64.90-66.10
|Консенсус-прогноз *
|65.69
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Антон Покатович, главный аналитик
Для разворота рынка к активному росту заявлений ФРС может оказаться недостаточно
На минувшей неделе Китай объявил о торговых пошлинах на американские товары общей стоимостью $75 млрд, что привело к усилению волатильности в котировках большинства групп рисковых активов. Факт того, что китайская сторона продолжает демонстрировать полную готовность к активным защитным действиям в торговом противостоянии с Штатами может вернуть инвесторам склонность к пессимизму на следующей неделе. Более того, заявления главы Федрезерва в ходе пятничного симпозиума в Джексон-Хоул не привнесли в рыночную повестку кардинального усиления монетарного оптимизма. Данный нейтральный тон комментариев позволяет ожидать снижения ставки ФРС в сентябре, однако для разворота рынка к активному росту этих действий может оказаться недостаточно. Полагаем, что в таких условиях курс рубля будет находиться в диапазоне 65–67 руб./$ в перспективе следующей недели.
Богдан Зварич, главный аналитик
Возможно некоторое оживление спроса на риск на мировых рынках
На наш взгляд, в рамках начала следующей недели возможно некоторое оживление спроса на риск на мировых рынках. Это поддержит интерес инвесторов к валютам развивающихся стран, а также может поспособствовать восстановлению рынка энергоносителей. Оба эти фактора позитивно скажутся на рубле и смогут нивелировать уход поддержки со стороны налогового периода. Мы ожидаем, что в первые дни недели пара доллар—рубль отступит в диапазон 65,0–65,5 руб./$ и закрепится в этих границах.
Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию
Рубль после окончания налогового периода может снова превысить отметку 66 руб./$
Основными факторами, влияющими на российскую валюту на следующей неделе, будет внешний фон и окончание налогового периода. Нефть в условиях замедления мировой экономики и напряженности на финансовых рынках не может закрепиться выше $62 за баррель нефти марки Brent и не будет оказывать поддержку российской валюте. Из-за недостаточных аргументов для смягчения денежно-кредитной политики в США, которые прозвучали в пятницу в Джексон-Хоул, по сравнению с ожиданиями реакция рынков может усилить давление на рисковые активы. Таким образом, рубль после окончания налогового периода может снова превысить отметку 66 руб./$. С учетом этого на неделе пара доллар—рубль будет находиться в диапазоне 65–67 руб./$.
Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках
Против рубля выступят интервенции ЦБ
Пятничная риторика выступления главы ФРС сформирует настроение участников на торговую неделю. Внутренние факторы — завершение налогового периода, где крупные налоги ожидаются 26 и 28 августа, вкупе с подрастающей нефтью может поддержать рубль. Однако против рубля выступят интервенции ЦБ.
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