Курс доллара. Прогноз на 26—30 августа

Антон Покатович, главный аналитик Для разворота рынка к активному росту заявлений ФРС может оказаться недостаточно На минувшей неделе Китай объявил о торговых пошлинах на американские товары общей стоимостью $75 млрд, что привело к усилению волатильности в котировках большинства групп рисковых активов. Факт того, что китайская сторона продолжает демонстрировать полную готовность к активным защитным действиям в торговом противостоянии с Штатами может вернуть инвесторам склонность к пессимизму на следующей неделе. Более того, заявления главы Федрезерва в ходе пятничного симпозиума в Джексон-Хоул не привнесли в рыночную повестку кардинального усиления монетарного оптимизма. Данный нейтральный тон комментариев позволяет ожидать снижения ставки ФРС в сентябре, однако для разворота рынка к активному росту этих действий может оказаться недостаточно. Полагаем, что в таких условиях курс рубля будет находиться в диапазоне 65–67 руб./$ в перспективе следующей недели.

Богдан Зварич, главный аналитик Возможно некоторое оживление спроса на риск на мировых рынках На наш взгляд, в рамках начала следующей недели возможно некоторое оживление спроса на риск на мировых рынках. Это поддержит интерес инвесторов к валютам развивающихся стран, а также может поспособствовать восстановлению рынка энергоносителей. Оба эти фактора позитивно скажутся на рубле и смогут нивелировать уход поддержки со стороны налогового периода. Мы ожидаем, что в первые дни недели пара доллар—рубль отступит в диапазон 65,0–65,5 руб./$ и закрепится в этих границах.

Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию Рубль после окончания налогового периода может снова превысить отметку 66 руб./$ Основными факторами, влияющими на российскую валюту на следующей неделе, будет внешний фон и окончание налогового периода. Нефть в условиях замедления мировой экономики и напряженности на финансовых рынках не может закрепиться выше $62 за баррель нефти марки Brent и не будет оказывать поддержку российской валюте. Из-за недостаточных аргументов для смягчения денежно-кредитной политики в США, которые прозвучали в пятницу в Джексон-Хоул, по сравнению с ожиданиями реакция рынков может усилить давление на рисковые активы. Таким образом, рубль после окончания налогового периода может снова превысить отметку 66 руб./$. С учетом этого на неделе пара доллар—рубль будет находиться в диапазоне 65–67 руб./$.