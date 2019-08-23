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Курс доллара. Прогноз на 26—30 августа

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

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На минувшей неделе произошло снижение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках. В таких условиях рубль смог укрепить позиции против ведущих мировых валют. По итогам торгов пятницы курс доллара закрепился возле отметки 66,05 руб./$, что почти на 50 коп. ниже значений закрытия предшествующей недели. Дополнительную поддержку рублю оказал сезонный рост предложения валюты со стороны российских экспортеров, оказывает дополнительную поддержку российской валюте.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
"БКС Премьер" 65.00-67.00
ПСБ 65.00-65.50
СМП Банк 65.00-67.00
Банк Русский Стандарт 64.90-66.10
Консенсус-прогноз * 65.69

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

"БКС Премьер"
ПСБ
СМП Банк
Банк Русский Стандарт
Алексей Тарханов

Для разворота рынка к активному росту заявлений ФРС может оказаться недостаточно

На минувшей неделе Китай объявил о торговых пошлинах на американские товары общей стоимостью $75 млрд, что привело к усилению волатильности в котировках большинства групп рисковых активов. Факт того, что китайская сторона продолжает демонстрировать полную готовность к активным защитным действиям в торговом противостоянии с Штатами может вернуть инвесторам склонность к пессимизму на следующей неделе. Более того, заявления главы Федрезерва в ходе пятничного симпозиума в Джексон-Хоул не привнесли в рыночную повестку кардинального усиления монетарного оптимизма. Данный нейтральный тон комментариев позволяет ожидать снижения ставки ФРС в сентябре, однако для разворота рынка к активному росту этих действий может оказаться недостаточно. Полагаем, что в таких условиях курс рубля будет находиться в диапазоне 65–67 руб./$ в перспективе следующей недели.

Возможно некоторое оживление спроса на риск на мировых рынках

На наш взгляд, в рамках начала следующей недели возможно некоторое оживление спроса на риск на мировых рынках. Это поддержит интерес инвесторов к валютам развивающихся стран, а также может поспособствовать восстановлению рынка энергоносителей. Оба эти фактора позитивно скажутся на рубле и смогут нивелировать уход поддержки со стороны налогового периода. Мы ожидаем, что в первые дни недели пара доллар—рубль отступит в диапазон 65,0–65,5 руб./$ и закрепится в этих границах.

Алексей Тарханов

Рубль после окончания налогового периода может снова превысить отметку 66 руб./$

Основными факторами, влияющими на российскую валюту на следующей неделе, будет внешний фон и окончание налогового периода. Нефть в условиях замедления мировой экономики и напряженности на финансовых рынках не может закрепиться выше $62 за баррель нефти марки Brent и не будет оказывать поддержку российской валюте. Из-за недостаточных аргументов для смягчения денежно-кредитной политики в США, которые прозвучали в пятницу в Джексон-Хоул, по сравнению с ожиданиями реакция рынков может усилить давление на рисковые активы. Таким образом, рубль после окончания налогового периода может снова превысить отметку 66 руб./$. С учетом этого на неделе пара доллар—рубль будет находиться в диапазоне 65–67 руб./$.

Алексей Тарханов

Против рубля выступят интервенции ЦБ

Пятничная риторика выступления главы ФРС сформирует настроение участников на торговую неделю. Внутренние факторы — завершение налогового периода, где крупные налоги ожидаются 26 и 28 августа, вкупе с подрастающей нефтью может поддержать рубль. Однако против рубля выступят интервенции ЦБ.

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