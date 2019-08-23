ФАС разрешила «ТФМ-Гарант» купить «Трансфин-М» с предписанием

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила компании «ТФМ-Гарант» купить «Трансфин-М», однако выдано предписание, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«ФАС России удовлетворила ходатайство "Трансфин-М" с предписанием. Бенефициар компании Тайчер А. Р. вышел из состава советов директоров дочерних компаний РЖД, а также ГТЛК»,— сказали там (цитата по «РИА Новости»). «Компания должна проводить независимую коммерческую политику, обеспечить мониторинг цен по всей цепочке стоимости сдачи вагонов в аренду, а также завершить корпоративные процедуры»,— заявили в ФАС.

Ранее ФАС отказала и отложила рассмотрение ходатайства структуры бывшего главы ФГК и тогда действующего советника гендиректора РЖД Алексея Тайчера — «ТФМ-Гарант» — в покупке лизинговой компании «Трансфин-М». Условием для продолжения рассмотрения ходатайства по сделке является «полное устранение аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности».

Подробнее о сделке — в материале “Ъ” «"Благосостояние" прощается с лизингом».