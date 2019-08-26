«Срывов работ по нацпроектам в регионе нигде не допущено»

Председатель Воронежской областной думы Владимир НЕТЁСОВ перед возвращением парламентариев с летних «каникул» подвел итоги законодательной и представительной работы депутатов за первые шесть месяцев 2019-го и наметил планы на второе полугодие. В частности, среди наиболее ответственных направлений деятельности спикер регионального парламента отметил контроль за реализацией на территории субъекта национальных проектов.

— Какие решения облдумы в рамках законодательной деятельности в первом полугодии вы бы отметили как наиболее важные?

— Всего в ходе весенней сессии Воронежской облдумы было проведено семь заседаний, в рамках которых парламентарии рассмотрели 133 вопроса. Безусловно, в первую очередь стоит обратить внимание на корректировки бюджета. Депутаты трижды вносили изменения в главный финансовый документ региона, увеличив его расходную часть почти на 12 млрд руб. При этом не только за счет поступления федеральных средств, но и региональной составляющей. Рекордный профицит бюджета области прошлого года – 11 млрд руб. – дал возможность заложить на текущий год резервы для дополнительного решения различных вопросов.

В нынешнем году дополнительные средства были направлены на выполнение соцобязательств, оснащение и ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры, модернизацию автопарка в муниципальных районах, строительство и ремонт дорог, поддержку аграриев (в том числе на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации), переселение граждан из аварийного жилья (в общей сложности в 2019 году на это будет направлено более 550 млн руб.), развитие инфраструктуры моногородов.

Значительное финансирование также выделено на реализацию нацпроектов на территории Воронежской области.

Отмечу, что дополнительно выделено 2 млрд руб. на программу капитального ремонта медицинских, образовательных, спортивных, социальных учреждений по всему региону. В следующем году эта практика может быть продолжена с тем же объемом средств – финансовая устойчивость областной казны позволяет на это надеяться. Также важно, что ряд поправок в бюджет позволили в текущем году довести объем Дорожного фонда региона до рекордных 15 млрд руб. Из них на ремонт дорог направят почти 4,5 млрд. Работы запланированы на 490 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 306 км из них – в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это почти в три раза больше показателя прошлого года.

— Как парламентариям удавалось следить за развитием социальной сферы в регионе?

— За указанный период облдумой рассмотрено и принято достаточное количество как технических поправок, так и базовых законов в данном направлении – всего более 20 документов. В частности депутаты внесли в некоторые законодательные акты региона изменения, которые упрощают процедуру получения ряда госуслуг. Например, исключили требование по предоставлению выписок из домовых книг и справок о составе семьи, а также информацию о технических характеристиках помещений (справки БТИ) при оказании ряда муниципальных и государственных услуг. Законодательное новшество коснется в основном малоимущих граждан, многодетных семей, а также некоторых других категорий заявителей.

Еще одним документом, утвержденным депутатами, стали поправки в закон «О региональной социальной доплате к пенсии на территории Воронежской области». Они касаются в основном порядка пересмотра размера региональной социальной доплаты к пенсии. Напомню, что с инициативой о перерасчете выплат пенсионерам в ходе своего послания Федеральному Собранию в феврале этого года выступил президент РФ Владимир Путин. Уже 1 апреля главой государства был подписан документ, которым были внесены изменения в Федеральный закон «О государственной социальной помощи», касающиеся, в том числе порядка пересмотра размера региональной социальной доплаты к пенсии. Аналогичные положения утверждены и областным законом. Теперь размер социальной доплаты к пенсии не подлежит пересмотру в связи с индексацией размеров денежных выплат, влияющих на установление региональной социальной доплаты.

Новый закон улучшил материальное обеспечение более 90 тыс. воронежских пенсионеров.

Стоит упомянуть что Воронежская область стала одним из первых регионов России, где создан Институт уполномоченного по правам ребенка в соответствии с новым федеральным законодательством. Документ, который вступил в силу с 1 января 2019 года, дает детскому омбудсмену в регионе более высокий правовой статус и максимально широкий спектр возможностей для эффективной помощи несовершеннолетним. Уверен,это качественно новый шаг в деле совершенствования механизма защиты детей и молодых семей. Кроме того, облдума единогласно поддержала поправку в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области», направленную на поддержание уровня жизни приемных семей в регионе, укрепление института семьи, поднятие престижа приемных семей, а также поддержания их материального положения.

— Дума приняла масштабный блок экономических законов. Чего ждать от него?

— Парламентарии согласовали более 15 законов, которые направлены на стимулирование инвестиционной деятельности в Воронежской области, на наполняемость бюджета и создание рабочих мест. В первую очередь я бы отметил блок документов, которые сформируют максимально благоприятные условия ведения бизнеса для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр», созданной в Новоусманском муниципальном районе. На этой площадке планируется развитие высокотехнологичных производств, связанных с металлургией, химической, кабельной, радиоэлектронной, фармацевтической, пищевой промышленностью, а также гражданским авиастроением и двигателестроением. Инвесторам ОЭЗ была предоставлена система льгот, включая освобождение от уплаты региональной части налога на прибыль на определенный период времени, а также освобождение на 10 лет от транспортного налога. Это должно позволить обеспечить конкурентоспособные условия по отношению к условиям в других особых экономических зонах. Об этом говорит и тот факт, что готовность реализовывать свои проекты на площадке ОЭЗ «Центр» уже подтвердили больше десятка потенциальных инвесторов.

Создание экономзоны в Воронежской области стимулирует организацию 15-20 высокотехнологичных производств и появление здесь 4,2 тыс. рабочих мест. Планируемые инвестиции в экономику региона составят около 30 млрд руб.

В перспективе, с открытием филиалов ОЭЗ в районах области, речь может идти о 200 млрд руб. вложений и о создании в общей сложности 25 тыс. рабочих мест.

В ходе последнего заседания весенней сессии парламентарии ввели особые критерии для инвестпроектов, планируемых к реализации на территории опережающего экономического развития «Павловск». Они будут способствовать привлечению в моногород предприятий малого и среднего бизнеса.

— ТОСЭР и ОЭЗ можно назвать уже классическими инструментами для работы с инвесторами в передовых регионах, рассматривались ли думой иные механизмы для привлечения бизнеса?

— В мае облдума приняла блок законов, стимулирующих внедрение такой меры поддержки инвесторов в сфере промышленности, как специальные инвестиционные контракты (СПИК). Это льготы по уплате транспортного налога и налога на имущество организаций, на которые может рассчитывать бизнес при соблюдении ряда условий со стороны властей. Сегодня в рамках специальных инвестиционных контрактов свои проекты на территории более 20 российских субъектов реализуют в основном крупные международные и отечественные промышленные холдинги. Для Воронежской области внедрение льгот компаниям в рамках СПИК гарантируют повышение инвестпривлекательности: крупным инвесторам будут удобны и понятны условия и механизмы преференций, которые уже отработаны в других регионах.

Фото: пресс-служба облдумы

Кроме того, областной парламент законодательным решением предоставил право на применение инвестиционного налогового вычета организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты на территории региона. Предоставление данной меры господдержки направлено на стимулирование обновления основных фондов организаций. Оценка предполагаемой суммы льгот по налогу на прибыль может составить 100-120 млн руб. уже в 2020 году. Еще депутаты согласовали корректировки областного закона, которым регулируется применение упрощенной системы налогообложения. Эти поправки призваны стимулировать на территории региона развитие малого и среднего бизнеса в сфере дошкольного образования.

— Какие законопроекты особенно ждали представители общественности региона? По каким было наибольшее взаимодействие с различными гражданскими структурами?

— Депутаты заложили правовые основы для нового порядка обращения с безнадзорными животными в области. Документ должен послужить защите кошек и собак, у которых пока нет хозяев, а также укреплению нравственности и соблюдению принципов гуманности при обращении с ними.

С начала года в стране был введен новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами. Это неизбежно должно было привести к росту расходов граждан. Поэтому на уровне региона было принято решение сдержать это увеличение оплаты всеми доступными правовыми мерами. В частности, был разработан и принят закон, который фактически ввел льготный тариф на вывоз ТКО для воронежцев.

Кроме того мы приняли во втором чтении закон, который регулирует деятельность платных парковок на территории Воронежской области. Благодаря принятию документа, было увеличено время безвозмездного использования платных парковок с 19:00 до 8:00 (ранее с 20:00), расширен список льготников, а также с 15 минут до 1 часа увеличено время бесплатной парковки на территориях, прилегающих к школам и детсадам, а также учреждениям здравоохранения.

В ходе весенней сессии областная дума приняла и постановление о формировании зеленого пояса вокруг Воронежа. Площадь защитной лесопарковой зоны составит 15,5 тыс. га, что в 10 раз больше первоначального варианта.

— Как вы относитесь к практике выездных заседаний комитетов регионального парламента?

— Такая практика появилась у нас в 2016 году и хорошо себя зарекомендовала. Именно на подобных заседаниях с участием наших избирателей и местных органов власти мы обсуждаем и нередко находим законодательное решение сложных и многолетних проблем. С начала этого года было проведено уже девять выездных заседаний. География их широка – парламентарии побывали в Рамонском, Семилукском, Эртильском, Богучарском, Верхнехавском, Аннинском и Новоусманском районах. Не менее разнообразен и список обсуждаемых тем: совершенствование системы спорта в отдаленных районах, помощь семьям в кризисных ситуациях, становление отрасли этнотуризма, повышение эффективности формирования доходов местных бюджетов, изменения в закон «О регулировании земельных отношений».

Еще один нестандартный инструмент работы депутатов – проведение парламентских слушаний с широким привлечением органов местного самоуправления. В Острогожске в ходе таких слушаний была поднята актуальная тема закрепления и поддержки молодых специалистов на селе. Сегодня в регионе запланирована реализация инвестиционных проектов, связанных с развитием отрасли переработки. Такие предприятия будут остро нуждаться в специалистах. Поэтому важно создать условия, которые позволят не только сохранить трудоспособное население в сельской местности, но и привлечь высококвалифицированные молодые кадры. В ходе этих слушаний для решения кадровых вопросов в сфере АПК были выработаны рекомендации как по законодательному регулированию данной сферы, так комплексу мер, которые может выработать исполнительная и местная власть вместе с образовательными учреждениями и бизнес-сообществом.

— Приемы граждан по-прежнему наиболее распространенная форма работы депутатского корпуса с избирателями?

— И наиболее привычная для всех сторон. В первом полугодии парламентарии приняли около двух тысяч обращений граждан. Встречи с заявителями проходили на нескольких площадках – в общественной приемной облдумы, депутатском центре регионального отделения «Единой России», а также непосредственно в округах. Традиционно воронежцев беспокоят вопросы, связанные с ЖКХ. Был зафиксирован всплеск обращений (особенно в первые месяцы года), связанных с внедрением новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Депутатский корпус наладил оперативное взаимодействие с исполнительной властью по данному вопросу, парламентарии активно участвуют в работе, призванной совершенствовать систему, в том числе, это происходит на основе обращений граждан.

На втором месте по актуальности – вопросы социального характера. На сегодня около половины обращений граждан решается положительно. Кроме того, на основе полученной информации формируется база для разработки региональных законопроектов. Помимо приемов депутаты ведут с избирателями разъяснительную работу о вступивших в силу новшествах федерального и регионального законодательства, ведут постоянную разъяснительную работу о мерах социальной поддержки, положенной гражданам.

Фото: пресс-служба облдумы

— Как в нашем регионе осуществляется контроль за ходом реализации национальных проектов? Правда ли, что у депутатов есть личная ответственность за мероприятия в рамках этих проектов на территории избирательных округов?

— Поясню. Сегодня в Воронежской области реализуются 11 из 12 приоритетных национальных проектов. С ними синхронизируются и партийные проекты «Единой России». В ходе их реализации нам предстоит добиться серьезных результатов. Во-первых, опережающего темпа роста производительности труда на основе внедрения новых технологий, цифровизации высокотехнологичных производств, улучшения делового, предпринимательского и инвестиционного климата для привлечения финансовых ресурсов. Во-вторых, развития роста экономики, увеличения роста доходов в бюджет и роста реальных доходов населения. В-третьих, развития инфраструктуры.

Все это делается для развития экономического потенциала региона и, конечно же, ради подготовки современных кадров.

Объемы финансирования в рамках 11 нацпроектов, которые уже реализуются в Воронежской области в текущем году – около 17 млрд руб. Но здесь важен не столько объем выделяемых средств, сколько эффективное их расходование. Поэтому контроль за целевым освоением средств организован многоуровневый. В нем задействованы депутаты от Госдумы до сельского совета. Вся работа синхронизирована в тесном взаимодействии с правительством региона, муниципальной властью, широкой общественностью. Составлена «дорожная карта», в которой прописан каждый объект, входящий в тот или иной национальный проект. Определены ответственные лица, сроки исполнения. Масштабный контроль осуществляется за строительством и реконструкцией школ, детских садов, ФАПов, автодорог, благоустройством городских территорий, общественных мест, детских спортивных площадок и многим другим.

Да, персональный контроль за реализацией нацпроектов закреплен и за депутатами Воронежской областной думы. В настоящий момент на контроле парламентариев в районах региона находятся 68 объектов только капитального строительства в рамках нацпроектов – это школы, детсады, физкультурно-оздоровительные комплексы, культурно-досуговые центры, медицинские объекты, системы водоснабжения в сельских населенных пунктах и многое другое.

Областные парламентарии в постоянном режиме проводят мониторинг всех закрепленных за ними объектов, находятся в контакте с местными администрациями и руководителями подрядных организаций – в целом работы соответствуют утвержденному графику и срокам, срывов нигде не допущено.

Это показал и внешний контроль. У нас в регионе побывала группа контроля Президиума генерального совета партии «Единая Россия» за исполнением национальных проектов в субъектах РФ. Я вместе с кураторами от регионального парламента принимал участие в мероприятиях этой рабочей поездки. Мы посетили ряд объектов, реализуемых в рамках нацпроектов «Демография», «Международная кооперация и экспорт», «Экология», «Образование» и «Культура». По итогам поездки руководитель группы контроля, член комитета Госдумы по контролю и регламенту Александр Авдеев отметил, что работа в регионе по исполнению нацпроектов ведется на хорошем уровне.

При этом мы понимаем, что результаты нацпроектов должны выражаться не в цифрах и отчетах, а в реальных делах и в восприятии людьми того, что сделано на самом деле. Поэтому в полномочиях областных парламентариев не только постоянный, оперативный мониторинг строительства и реконструкции объектов. У них более широкие задачи – постоянный диалог с населением, оценка общественного мнения и в связи с этим предложение корректировок различных составляющих нацпроектов. В ежедневном режиме соответствующая информация поступает областным парламентариям от избирателей в округах, они активно ведут работу по анализу и обобщению таких инициатив. Задача депутатов – донести наказы избирателей, пожелания людей до исполнительной власти и проконтролировать, чтобы все замечания были учтены, а проекты и программы – исполнены вовремя и качественно. На этом облдума будет сконцентрирована и во время работы в приближающейся осенней сессии.