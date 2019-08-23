17 человек пострадали в столкновении автобуса с железной опорой в Ижевске

17 человек пострадали в результате столкновении автобуса с железной опорой в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Авария произошла 23 августа около 19:05 на ул. Новоажимова. Водитель автобуса «Нефаз» наехал на опору теплотрассы.

«В момент ДТП в салоне автобуса находилось около 35 человек. В момент прибытия автомобилей скорой помощи за медицинской помощью обратилось 17 человек, среди которых 1 ребенок 2013 г.р.», - отмечают в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства аварии. По предварительной версии, автобус подрезал легковой автомобиль. Уходя от столкновения водитель наехал на опору теплотрассы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, организована проверка соблюдения правил дорожного движения и перевозки пассажиров. В случае выявления нарушений сотрудники надзорного органа примут комплекс мер прокурорского реагирования.