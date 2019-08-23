17 человек пострадали в столкновении автобуса с опорой теплотрассы в Ижевске

17 человек пострадали в результате столкновении автобуса с железной опорой в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Авария произошла в столице Удмуртии 23 августа около 19:05 на ул. Новоажимова. Водитель автобуса «Нефаз» наехал на опору теплотрассы. В салоне автобуса находилось порядка 35 человек. «В момент прибытия автомобилей скорой помощи за медицинской помощью обратилось 17 человек, среди которых один ребенок 2013 г. р.»,— заявили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, автобус подрезал легковой автомобиль. Водитель наехал на опору теплотрассы, уходя от столкновения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, сотрудники надзорного органа организовали проверку соблюдения правил дорожного движения и перевозки пассажиров. В случае выявления нарушений они примут комплекс мер прокурорского реагирования.

Оксана Мымрина