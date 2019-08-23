Рубль становится заложником торговой войны США и Китая

Новый виток торговой войны между Китаем и США ударил по российскому рублю. Национальная валюта в моменте потеряла почти 50 копеек по отношению к доллару после новостей о том, что Пекин введет дополнительные пошлины от 5% до 10% на ввоз товаров из США стоимостью $75 млрд. Некоторые пошлины вступят в силу 1 сентября, а другие — 15 декабря. Китай пошел на это в ответ на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом $300 млрд в те же дни.

Как дальше будет вести себя рубль на фоне торговой войны Пекина и Вашингтона? На этот вопрос ответил ведущий аналитик компании «Открытие-брокер» Андрей Кочетков: «Любые новости в торговой войне всегда напоминают рынку о том, что мировая экономика находится под рисками спада. Соответственно, рубль реагирует на это, как и все валюты развивающихся стран, поскольку есть вероятность, что будут падать сырьевые цены, а это статья дохода российского бюджета.

Но, в любом случае, для рубля это не является какой-то большой катастрофой.

Китай собирается обложить пошлинами американские товары, и я вижу тут возможности для российского экспорта, начиная с продукции сельского хозяйства, малой авиации, автомобилей, нефти и так далее. То есть это то, что мы можем сами поставлять в Китай. Кроме того, пока тема торговой войны является актуальной — а это около года — рубль, в принципе, не ослаб, а даже укрепился. Ведь если брать август прошлого года, то мы были где-то близко к этим значениям, а то и даже чуть-чуть повыше, а сейчас мы находимся в районе 65-66, то есть за год мы не понесли никаких потерь по рублю».

Еще одним фактором, который может повлиять на рубль, стало сообщение Госдепартамента США о том, что 26 августа начнет действовать второй пакет антироссийских санкций по делу об отравлении в Великобритании Сергея и Юлии Скрипалей. Новые ограничения касаются операций с российским госдолгом. Американским банкам, в том числе брокерам ценных бумаг, запретят участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях, а также давать правительству России нерублевые кредиты.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций 2 августа. Российский рубль после этого ощутимо ослаб по отношению к доллару, напоминает директор Института стратегического анализа компании «ФБК» Игорь Николаев. По его словам, 26 августа не станет исключением, но в этот раз отечественная валюта упадет не сильно: «Тот уровень, на который просел рубль по отношению к доллару, да и к евро, в значительной степени представляет собой реакцию на объявление о том, что будет введен второй этап "химических санкций". Возможно, непосредственно в день введения ограничений российская валюта просядет, но немного. Ведь все-таки речь идет об ограничении на покупку суверенного долга — в данном случае речь идет о нерублевых бумагах, это не такие сильные еще санкции.

Именно поэтому этот фактор уже отыгран.

Я думаю, нацвалюта просядет в пределах рубля максимум, то есть уровень будет 66,5, может быть, 67».

Ранее в Минэкономразвития предположили, что во втором полугодии доллар будет стоить 66 руб. При этом ведомство готовится представить уточненный макропрогноз на 2019-2022 годы в ближайшие дни.

Владимир Расулов