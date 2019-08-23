Шоурум автомобилей Aurus откроется в Китае в 2020–2021 годах

Первый шоурум российских автомобилей Aurus в Китае появится в 2020–2021 годах. В настоящее время работает только один магазин Aurus — в столичном «Москва-Сити», он был открыт в пятницу, 23 августа. «Рынок Китая развивается очень интенсивно, растет количество покупателей люксовых брендов. Рассчитываем на то, что в 2020–2021 годах аналогичный шоурум появится в Китае»,— сказал журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, в ближайшие годы планируется расширить модельный ряд: к линейкам седанов и лимузинов добавится внедорожник SUV. После старта серийного производства начнутся поставки автомобилей за границу. Как ранее сообщали в Минпромторге, на серийные автомобили проекта «Кортеж», которые поступят в продажу под брендом Aurus, собрано уже более 200 предзаказов.

Aurus — российская марка автомобилей представительского класса. Специальные версии автомобилей используются для поездок президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.