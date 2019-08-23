«Современный мир почему-то не верит в ядерную войну»

Владимир Путин поручил симметрично ответить США — президент выступил со специальным заявлением на Совете безопасности и дал указание Минобороны, МИДу и другим профильным ведомствам изучить уровень угрозы, которая возникала после последних американских ракетных испытаний. 18 августа Пентагон сообщил об успешном запуске модифицированной версии ракеты Tomahawk. Ранее такое вооружение было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Москве считают, что Вашингтон умышленно развалил это соглашение. Политический обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Дризе, в свою очередь, полагает, что пока Россия отвечает исключительно в идеологическом плане.

Президент фактически обратился к нации — видеокамера то и дело выхватывала напряженные, сосредоточенные лица членов Совета безопасности, ведь вопрос более чем серьезный — Россию втягивают в гонку вооружений. Договор по ракетам средней и меньшей дальности утратил силу, и США умышленно его развалили. Более того, пока соглашение еще было в силе, Пентагон готовил новые ракетные системы, и вот не прошло и месяца, как проведены испытательные пуски, подчеркивает Владимир Путин. По его словам, теперь есть опасность, что в непосредственной близости у наших границ появятся иные типы вооружений, возможно, оборонительные, а, может быть, и ударные. Так или иначе, России придется ответить.

Владимир Путин, президент России: Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемый упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа.

Каким будет наш ответ? Готового решения пока нет. Но вот что здесь главное — ракеты могут быть размещены в Европе, то есть Америка может достать нас, а вот мы ее — нет. Случись чего, пострадают европейцы, так как они находятся на переднем крае. Отсюда все эти пассажи о том, что кто-то там кому-то «подхрюкивает». Союзники не могут возразить США, несмотря на то, что сами рискуют превратиться в радиоактивный пепел. Так, по крайней мере, считают в Москве.

Что же касается российского ответа, то об этом не раз говорилось — речь идет о передовых отечественных разработках. Комментирует директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

«Мы уже превентивно ответили, по большому счету, потому что обошли американцев по двум позициям. Это гиперзвуковые системы, которые были представлены в прошлом году, — они представляют собой боевые платформы, на которые пока у Соединенных Штатов нет ответа. Второй момент — это система радиоэлектронной борьбы. США тоже признали, что они это видели в Сирии и что наши системы РЭП намного превосходят американские».

Здесь есть одна тонкость: Москва, с одной стороны, должна ответить, но с другой — не ввязаться в гонку вооружений, то есть не дать сокрушить свою экономику, как это было в советские годы. Руководство страны обещает на провокации не поддаваться, а если кто надеется нас разорить, то ничего не выйдет.

Собственно, пока наш ответ Вашингтону больше политический: партнеры показали свое истинное лицо, они коварны и агрессивны, нам нужно сплотиться перед лицом внешней угрозы. Злые языки — куда без них — скажут, что это хороший лозунг, но в первую очередь для внутреннего потребления.

Вместе с тем, считается, что такие ракеты есть и у Ирана, и у Пакистана и, что характерно, у нашего соседа — Китая. Однако наибольшую опасность для нас представляет именно американское вооружение — Tomahawk или что там у них есть.

Есть во всем этом еще одна небольшая проблема — современный мир почему-то не верит в ядерную войну, может быть, напрасно.





Однако все эти страшилки остались в прошлом, по крайней мере, такое ощущение возникает. Цивилизованные страны друг другу не угрожают, сейчас у человека другие игрушки более мирные. И вот очередной крамольный тезис — а почему мы так уверены, что именно Америка собирается на нас напасть? Может быть, она, наоборот, хочет защититься, вернее, те самые европейские страны опасаются, что Россия захочет их «освободить» или присоединить. Может быть, не в оружии дело? Может быть, проблема в другой плоскости? Как бы то ни было вряд ли враждебное окружение подходит в качестве национальной идеи.