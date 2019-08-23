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Lamborghini анонсировала новый суперкар

Компания Lamborghini анонсировала новый суперкар, премьера которого состоится в 2019 году.

На официальной странице в Instagram итальянский автопроизводитель опубликовал тизер, сопроводив его подписью «Что-то новое уже в пути. Не можете дождаться, чтобы увидеть это?». Судя по снимку, дизайн новинки будет выполнен в стилистике концепт-кара Lamborghini Terzo Millennio, представленного в 2017 году.

Публичный дебют новой модели Lamborghini состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

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