Компания Lamborghini анонсировала новый суперкар, премьера которого состоится в 2019 году.

На официальной странице в Instagram итальянский автопроизводитель опубликовал тизер, сопроводив его подписью «Что-то новое уже в пути. Не можете дождаться, чтобы увидеть это?». Судя по снимку, дизайн новинки будет выполнен в стилистике концепт-кара Lamborghini Terzo Millennio, представленного в 2017 году.

Публичный дебют новой модели Lamborghini состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте.