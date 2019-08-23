Porsche рассекретил интерьер электромобиля Taycan

Компания Porsche официально представила интерьер первого серийного электромобиля в истории марки — модель Taycan получит пять экранов в салоне.

Новинку оснастят полностью цифровой приборной панелью, роль которой будет играть 16,8-дюймовый экран сложной формы с поляризационным покрытием. Края дисплея, конфигурация которого можно будет настраивать, получат встроенные сенсорные кнопки управления светотехникой и выбора режимов движения.

Мультимедийная система получит 10,9-дюймовый тачскрин, который за доплату можно будет дополнить вторым таким же экраном, встроенным в переднюю панель перед пассажиром. Ранее немецкий автопроизводитель сообщил, что Taycan станет первой в мире машиной с интегрированным в штатную мультимедиа музыкальным сервисом Apple Music.

На центральном тоннеле появится 8,4-дюймовый сенсорный дисплей для управления климатической системой и навигацией, а управление климат-контролем для задних пассажиров будет вынесено на отдельный 5,9-дюймовый тачскрин.

Особенностью Porsche Taycan станет переключатель на центральном тоннеле, заменяющий традиционный рычаг коробки передач.

Напомним, на российский рынок электромобиль Porsche Taycan, премьера которого состоится 4 сентября, выйдет в 2020 году.