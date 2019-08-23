На имущество Курской строительной компании вновь не нашлось покупателей

Очередные торги в форме публичного предложения по продаже производственного оборудования ООО «Курская строительная компания» признаны несостоявшимися, следует из сообщения конкурсного управляющего компании Даниила Севрюкова. Цена на не растаможенное оборудование для новой технологической линии по производству цемента, морские контейнеры, а также права по контракту на поставку оборудования для постройки линии по производству цемента последовательно снижалась с 333,8 до 250,3 млн руб. Изначально активы пытались продать за 741,69 млн руб., потом цена снижалась, в том числе до нынешней цены отсечения, однако желающих приобрести оборудование так и не нашлось.

В 2008-2009 годах экс-владелец компании Владимир Лосев взял на возведение завода мощностью 1 млн т 2,8 млрд руб. кредитных средств ВТБ. Но предприятие так и не было достроено. Сам Владимир Лосев признан виновным в мошенничестве в сфере кредитования и отмывание денег (ст. 159.1 и ст. 174.1 УК РФ). Курская строительная компания была признана банкротом в июле 2011 года. Часть активов в конце 2017 года была продана за 11 млн руб. курскому ООО «Азимут». Речь о 37 объектах недвижимости недостроенного цементного завода и оборудовании для его строительства, частично обремененных залогом банка ВТБ.

Подробнее о том, как судили Владимира Лосева, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Владимира Лосева замуровывают в суде».

Олег Мухин