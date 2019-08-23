Экс-директор «РЖДС-регион» осуждена за мошенничество на 273 млн рублей

В Чувашии вынесен приговор по уголовному делу в отношении второго фигуранта уголовного дела о мошенничестве на 273 млн руб.— экс–главы ООО «РЖДС-регион» Светланы Романовой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что в июне 2006 года госпожа Романова, являясь учредителем и генеральным директором ООО «РЖДС-регион», по предварительному сговору путем совершения заведомо невыгодных сделок вывела через ряд фирм-посредников из ЗАО «Промтрактор-Вагон» 273 млн руб.

Приговором суда Светлане Романовой назначено наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

О деле — в публикации “Ъ” «Бывший гендиректор не стала спорить со следствием».