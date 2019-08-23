«У нас постапокалипсис — это тоска по утраченному раю»

Российская экранизация романа Дмитрия Глуховского «Метро 2033» выйдет в прокат в 2022 году. Оригинальная книга описывает Москву после ядерной войны и рассказывает о людях, которые вынуждены жить в столичном метро. Фильм продюсируют Евгений Никишов и Валерий Федорович, которые ранее работали над трилогией «Гоголь». Это не первая попытка экранизировать роман. Российский режиссер лучше справится с адаптацией антиутопии, рассказал Дмитрий Глуховский в интервью “Ъ FM”.

— Вы давно мечтали об экранизации, как мысли в итоге переросли в конкретный анонс проекта?

— Больше десяти лет продолжалась история моих взаимоотношений с кинематографистами. Изначально я, конечно, был ориентирован на голливудскую экранизацию. И все эти десять лет происходил достаточно интенсивный мой крестовый поход на Голливуд, в ходе которого чего только не было: у меня был питчинг «Метро 2033» Дэвиду Финчеру в его офисе, переговоры с продюсерами «Интерстеллара» и «Джеймса Бонда», с представителями Барбары Брокколи, с Линдой Обст, которая продюсировала «Интерстеллар». Хотел даже снимать «Метро 2033» солист группы Limp Bizkit Фред Дерст. Но все это заканчивалось по разным причинам, не зависящим чаще всего от меня.

Самая заметная попытка экранизации романа «Метро 2033» на Западе — киностудия MGM выкупила опцион на экранизацию и пыталась адаптировать сюжет книги «Метро 2033» под американские реалии. Они хотели перенести место действия в Вашингтон и разместить все события и локации в вашингтонской подземке, которая, в отличие от нью-йоркской, называется не subway, а тоже metro. Казалось бы, тут сам бог велел, тем более, что у них есть Пентагон, там где у нас Министерство обороны, у них есть Белый дом там, где у нас Кремль, у них есть библиотека Конгресса там, где у нас Ленинская библиотека, описанная у меня в романе. Казалось, что все пойдет нормально, но сценарист, которого они взяли для адаптации, снес просто весь сеттинг, который был у меня, и уничтожил историю героя с его трансформацией и заменил на что-то очень такое американское среднестатистическое, постапокалиптическое.

Американский постапокалипсис — это, конечно, немного другой постапокалипсис. Он скорее про то, как снимаются рамки запретного и рамки дозволенного. А у нас, конечно, это тоска по безвременно сгинувшему прекрасному миру, в который мы мечтаем вернуться, тоска по утраченному раю или по потерянной империи.

Так или иначе, адаптация не удалась, права вернулись ко мне.

И при последующих моих всех интеракциях с американскими кинематографистами, продюсерами, я наталкивался каждый раз на их сомнения, стоит ли переносить место действия в Америку, чтобы задействовать каким-то образом американскую аудиторию, или же оставаться в России, но насколько точно американское кино сможет отразить российские реалии — большой вопрос, чтобы не вышло клюквы. В общем, они сомневались, и я решил, что российское кино про Москву в качестве экранизации романа «Метро 2033», наверное, будет лучшим вариантом. И ждал просто достойного предложения. Появились Евгений Никишов и Валерий Федорович, которые мне кажутся наиболее амбициозными, дерзкими и мобильными при этом российскими кинопродюсерами. Наши амбиции совпали. Им тоже хочется создать фильм, который был бы блокбастером мирового уровня. И мне это тоже нужно. Я надеюсь, что из нашей коллаборации с ними что-то толковое выйдет.

— Насколько близок будет фильм к книге? Будет ли как-то переработан, переосмыслен сюжет?

— Я думаю, что он должен оставаться верным сути событий первой книги. Все-таки книга достаточно популярная, довольно много людей знают, что там происходит, о чем это все, и какие-то существенные отклонения от сюжетной линии вряд ли будут с энтузиазмом восприняты теми, кто книгу читал и хотели бы увидеть теперь все на экране. Я надеюсь, что это все будет достаточно близко к сюжету романа.

— Но сценарий будете писать не вы?

— Сценарий пишу не я, но я познакомился со сценаристом, он произвел на меня очень хорошее впечатление. Мне кажется, это человек, видящий не только текст, но и подтексты, и я в большой степени уверен, что он двинет разработку сюжета сценария в правильном направлении. В любом случае, я буду неподалеку, если продюсеры, режиссер или сценарист будут в чем-то сомневаться, я буду готов их проконсультировать.

— Планируется ли выход фильма на международный рынок?

— Я думаю, что часть идеи именно в том, чтобы выпустить фильм и в других странах в дублированном или субтитрованном виде. Так что будем надеяться, что все получится со временем. Но это будет зависеть от того, как удачно выступит команда продюсеров на этапе производства.

— Не боитесь ли вы стереотипов про российское кино?

— Лучше пусть будет наш фильм про нас, чем их фильм про нас. Вот что я понял. Как бы точно и с какой бы любовью — за исключением, пожалуй, сериала «Чернобыль» — они бы ни пытались отразить наши реалии, выходило все время все равно немного «клюквенно». Поскольку сериал «Чернобыль» такой как бы полудокументальный-полухудожественный, им действительно впервые за всю историю, наверное, американского кино удалось снять какую-то вещь, которая показывает нас так, как мы сами себя примерно видим. Вот. Но все-таки «Метро» — это антиутопия про приключения, и я боюсь, что их бы могло повести в сторону лубка какого-то. А в случае экранизации русской книги русским режиссером, находящимся в нашем культурном поле с детства, все тонко чувствующим, не нуждающимся в переобъяснении и так очевидных для нас вещей, я думаю, что просто выйдет более точно и более тонко. А дальше посмотрим.

Беседовал Илья Сизов