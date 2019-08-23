В Петербурге по подозрению во взяточничестве задержан инспектор таможенной службы

В пятницу, 23 августа, на территории таможенного поста «Гавань» Балтийской таможни сотрудниками Следственного комитета на транспорте совместно с ФСБ был задержан таможенный инспектор данного поста, 37-летний Геворг Акопян. По предварительной информации, его подозревают во взяточничестве — инспектор знал о некоем нарушении, но за незаконное вознаграждение закрыл на него глаза, сообщает «Фонтанка.ру».

Известно, что Акопян работает таможенным инспектором уже на протяжении около 10 лет. В его задачи входит следить, что привозят в Петербург по морю, таких инспекторов называют досмотровыми. Подробности его задержания, причины, почему оно произошло, а также сумма возможной взятки пока не уточняются.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Кингисеппе сотрудник местной таможни был оштрафован на 800 тыс. руб. за взятку в размере €200.