Сотрудник Кингисеппской таможни приговорен к штрафу за взятку в размере €200

Городской суд Кингисеппа Ленинградской области огласил приговор сотруднику местной таможни за взятку в размере €200. Было установлено, что незаконное вознаграждение он получил за непривлечение лица, незаконно перевозящего товары через границу, к административной ответственности. Также инспектор не стал проводить таможенный контроль и оформление товаров, сообщает АБН.

Суд признал сотрудника Кингисеппской таможни виновным в совершении этого правонарушения и оштрафовал на 800 тыс. рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге осудили условно предпринимателя и адвоката, покушавшихся на мошенничество в размере 30 млн руб. за якобы невозбуждение в отношении гендиректора одной из коммерческих фирм уголовного дела со стороны Кингисеппской таможни.