В Курской области после гибели пчел оштрафовали руководителей 24 хозяйств

Курское управление Роспотребнадзора оштрафовало 12 юрлиц и 12 глав крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей за нарушение требований СанПиН к безопасности применению пестицидов и агрохимикатов. Еще два материала переданы на рассмотрение в районные суды, сообщили в ведомстве. При этом управление, по утверждению его представителей, «ежегодно выявляет и пресекает» нарушения в сфере использования пестицидов. В нынешнем году после начала массовой гибели пчел, в том числе в Курской области, курское управление Роспотребнадзора рассмотрело 116 обращений граждан.

Подробнее о гибели пчел в Курской области и в соседних субъектах — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин