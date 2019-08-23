Очередную незаконную торговую точку выявили и закрыли на Хасанской улице в Петербурге

В ходе очередного обследования объектов нежилого фонда в Петербурге сотрудники городского комитета по контролю за имуществом выявили незаконную торговую точку по адресу: Санкт-Петербург, Хасанская улица, д.24, лит. А, помещение 6-Н. В подвале данного здания индивидуальный предприниматель самовольно оборудовал магазин по реализации продуктов питания и алкоголя, сообщили в пресс-службе ККИ.

Помимо того, что у пользователя помещения отсутствовали правоустанавливающие документы (договор аренды был расторгнут еще в мае), у него также не было лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Информация по данному факту направлена в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. Кроме всего прочего обследуемое помещение имеет ряд несогласованных перепланировок, уточнили в комитете.

Пользователю было выдано уведомление о необходимости добровольного освобождения помещения. В силу того, что этого не было сделано в срок, объект нежилого фонда был освобожден принудительно.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что незаконные торговцы в Петербурге за месяц проведенных рейдов лишились товаров и оборудования почти на 4 млн рублей.