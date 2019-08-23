Незаконные торговцы в Петербурге за месяц лишились товаров и оборудования почти на 4 млн рублей

По итогам проведенных в июле текущего года рейдов по пресечению и выявлению несанкционированной торговли сотрудники управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях Петербурга составили 209 соответствующих протоколов. Помимо этого, инспекторы изъяли незаконного торгового оборудования на общую сумму 3,759 млн рублей, сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего с начала года сотрудники управления провели почти 300 рейдов и изъяли товаров и оборудования на сумму более 24 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд в Петербурге оштрафовал экс-сотрудника комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного за взятки, получаемые с незаконных торговцев в Петродворцовом районе.