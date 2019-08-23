Дагестанец был застрелен в Краснодаре из охотничьего ружья

Суд заключил под стражу троих участников вооруженной разборки возле Вишняковского рынка в Краснодаре. В отношении четвертого следователь намеревается выйти в суд с ходатайством о мере пресечения.

Как сообщили в СУ СКР по краю, мужчинам инкриминируется групповое хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В результате вооруженной разборки около 23:00 вторника, 20 августа, на улице Ставропольской погиб 27-летний уроженец Дагестана.

По версии следствия, конфликт возле Вишняковского рынка произошел между группой граждан, приезжих из республик Северного Кавказа на бытовой почве. В нем участвовало не менее 30 человек. Его участники производили множественные, беспорядочные выстрелы. Помимо убитого дагестанца есть информация еще о двух пострадавших.

Как уже сообщал “Ъ-Кубань”, скрывшиеся участники конфликта, уроженцы Чечни, были вчера, 22 августа, задержаны на территории Адлерского района Сочи. Во время одного из обысков следователем было обнаружено и изъято огнестрельное нарезное охотничье ружье.

Дмитрий Михеенко