Мэрия Воронежа объявила сбор мнений горожан по проекту маршрутной сети

Администрация Воронежа объявила сбор мнений и предложений горожан по проекту новой маршрутной сети. Мнения будут собираться в официальной группе администрации Воронежа в соцсети «ВКонтакте», презентация опубликована на официальном сайте мэрии. «Проект маршрутной сети должен пройти процедуру публичных слушаний, после чего будет утвержден и станет обязательным для внедрения. До объявления публичных слушаний по проекту должны пройти широкие общественные обсуждения в различных форматах — любой научный труд требует согласования с теми реалиями, которые сложились в этой отрасли в городе на сегодняшний день»,— подчеркнули в администрации города.

Вчера мэрия Воронежа представила концепцию измененной схемы маршрутов общественного транспорта. Предлагается из 100 существующих ликвидировать 29, компенсировав их изменением других 30 и созданием семи новых, в том числе двух троллейбусных. Акцент делается на том, чтобы соединить с центром строящиеся микрорайоны и те улицы, где ранее не ходил транспорт. На сохранившихся маршрутах может измениться нумерация. Предполагается, что транспорт станет ходить по новой схеме с весны 2020 года.

Подробнее о новой схеме — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин