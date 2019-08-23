ПЭБ «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска в Певек

Построенный на Балтийском заводе в Петербурге первый плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска к месту своего постоянного базирования в чукотский Певек. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «Интерфакс».

В пути судну предстоит преодолеть более 4,7 тыс. км. В Певеке он станет полноценным энергетическим объектом в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и будет эксплуатироваться в ее составе. Ввод его в эксплуатацию запланирован до конца этого года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ПЭБ «Академик Ломоносов» прошел все испытания, подтвердил свои спецификационные характеристики и был передан заказчику — концерну «Росэнергоатом» — в начале июля.