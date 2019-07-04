ПЭБ «Академик Ломоносов» передан заказчику

Балтийский завод (входит в состав ОСК) завершил строительство первого в мире плавучего энергоблока «Академик Ломоносов». Судно прошло все испытания, подтвердило свои спецификационные характеристики и передано заказчику — концерну «Росэнергоатом».

Ввод плавучего энергоблока в эксплуатацию в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) планируется осуществить до конца этого года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в дальнейшем ПЭБ «Академик Ломоносов» будет отбуксирован в порт Певек на Чукотке.