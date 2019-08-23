В центре Петербурга отремонтируют переулок Джамбула

В воскресенье, 25 августа, в Центральном районе Петербурга начинаются ремонтные дорожные работы в переулке Джамбула. Их проведет ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Участок протяженностью 0,39 км отремонтируют за 11,04 млн рублей. Работы пройдут на 2,97 тыс. кв. м проезжей части и 2,06 тыс. кв. м тротуара, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В связи с проведением работ на срок с 24 по 29 августа и с 1 по 6 сентября движение по переулку Джамбула будет ограничено, а с 30 по 31 августа — полностью прекращено.

Напомним, что в центре Петербурга также начался ремонт Дмитровского переулка. Дорожные работы, а также связанные с ними ограничения на данном объекте продлятся до 7 сентября.