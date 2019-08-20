В Петербурге начался ремонт Дмитровского переулка

Во вторник, 20 августа, в Центральном районе Петербурга начался ремонт Дмитровского переулка. Участок протяженностью 0,2 км отремонтирует ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Дорожные работы пройдут на 2,59 тыс. кв. м проезжей части и 1,33 тыс. кв. м тротуара. Стоимость ремонта составляет 9,55 млн рублей, сообщили по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В связи с проведением ремонтных работ на Дмитровском переулке вводятся ограничения движения транспорта. В частности, на срок до 3 сентября они будут действовать на участке от Колокольной до Стремянной улицы, а с 4 по 7 сентября этот отрезок для автомобилистов будет полностью закрыт.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за ремонта в центре Петербурга на срок до мая 2020 года также ограничивается движение транспорта по набережной канала Грибоедова — на участке от улицы Ломоносова до Невского проспекта.