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Делегация «Россети Урал» посетила энергообъекты ГК АО «БЭСК»

Руководители и специалисты «Россети Урал» и ГК АО «БЭСК» в помещении ЦУС ПО «УГЭС» обсуждают проект Smart grid

Руководители и специалисты «Россети Урал» и ГК АО «БЭСК» в помещении ЦУС ПО «УГЭС» обсуждают проект Smart grid

23 августа Башкирскую электросетевую компанию посетила делегация компании «Россети Урал». В состав делегации вошли первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Урал» Владимир Болотин и заместитель директора – главный инженер «Россети Урал» - «Пермэнерго» Эдуард Илларионов. Знакомство с инновационными технологиями АО «БЭСК» гости начали с посещения Центра управления сетями (ЦУС) Уфимских городских электрических сетей ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система»). Коллег встретили член Правления – заместитель генерального директора – Технический директор АО «БЭСК» Рамиль Ишмаев, заместитель директора – главный инженер ООО «Башкирэнерго» Олег Шамшович, заместитель главного инженера – начальник департамента охраны труда, промышленной и экологической безопасности ООО «Башкирэнерго» Григорий Петров, начальник департамента оперативно-технологического управления ООО «Башкирэнерго» Алексей Новицкий, начальник департамента организационного развития и проектного управления ООО «Башкирэнерго» Юрий Радыгин, заместитель начальника департамента капитального строительства ООО «Башкирэнерго» Айнур Латыпов, директор ПО «УГЭС» Ильдар Башмаков, другие руководители и специалисты группы компаний АО «БЭСК».


Сегодня трудно назвать сетевые компании страны, которые так или иначе не занимались бы проектами в области Smart grid. Раньше других - в 2013 году - к реализации такого проекта приступило АО «БЭСК», что позволило компании стать одним из отраслевых лидеров страны по внедрению умных сетей. Схожий по целям и задачам проект цифровизации сетей реализуют межрегиональные сетевые компании. Все это открывает самые широкие возможности не только для обмена опытом, но и для совместной плодотворной работы. И встреча энергетиков из двух соседних регионов стала лучшим тому подтверждением. Гостей в равной степени интересовала как стратегическая модель Smart grid, так и организационно-технические аспекты проекта модернизации сетевого комплекса г. Уфы с элементами «умных сетей». И ЦУС, являющийся своеобразным «мозговым центром», призван координировать и управлять функционированием электрических сетей Уфы. По словам Рамиля Ишмаева, раньше поиск неисправностей в электрических сетях занимал по два-три часа, так как осуществлялся оперативно-выездной бригадой методом перебора возможных причин и предполагаемой локализации повреждения практически вручную. Теперь срок поиска и устранения аварийных повреждений сократился до считанных минут. Это достигнуто благодаря установке нового оборудования в ТП и РП. На новом диспетчерском щите, являющемся составной частью ЦУС, реализуются программные подсказчики диспетчера, позволяющие на экране монитора увидеть поврежденный участок. В режиме реального времени датчики с мест транслируют информацию в ЦУС. Программно-аналитический комплекс в считанные секунды выдает информацию о том, где произошел сбой, предлагает пошаговый алгоритм устранения неисправностей и после принятия диспетчером решения автоматически выделяет поврежденный участок сети, выполняет переключения, а затем подает потребителям напряжение по альтернативной схеме.

Также гостям продемонстрировали образцы ячеек для трансформаторных пунктов, сборка которых происходит на базе дочернего предприятия Башкирской электросетевой компании - ООО «БЭСК Инжиниринг» в рамках соглашения с ООО «Сименс» о локализации производства на территории Башкирии.

Программа внедрения автоматизированной информационной системы коммерческого учета электроэнергии (АИСКУЭ) тесно связана с проектом Smart grid. И башкирские энергетики, и их коллеги из «Россетей Урала» согласились, что это две стороны одной медали, позволяющие добиться такого значимого результата, как минимизация потерь электроэнергии. Эта тема стала предметом детального обсуждения руководителями и специалистами обеих компаний.

Большой интерес делегация МРСК Центра проявила к управлению бизнесс-процессами в области совершенствования системы управления и автоматизации бизнес-процессов. Для реализации единого подхода к автоматизации в АО «БЭСК» применен инструмент собственных разработок «Управление сквозными бизнес-процессами», встроенный в 1С:ERP, который позволяет отслеживать статусы согласования тех или иных документов, а также контролировать весь бюджетный процесс.

Помимо ЦУС гости посетили сборочный цех ООО «БЭСК Инжиниринг», в котором производится сборка ячеек для распределительных пунктов г. Уфы, и пилотный микрорайон г. Уфы, где у них появилась возможность наглядно увидеть работу смонтированного оборудования.

Комментируя посещение энергообъектов сетевой инфраструктуры г. Уфы и результаты автоматизации бизнес-процессов и производства, первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Урал» Владимир Болотин отметил:

– Гибкость мышления, нестандартность подходов – вот, что импонирует в работе коллег из Башкирии. Появилась необходимость найти под Smart grid новую линейку оборудования, они не стали искать проторенные пути, а создали у себя производство. Оно представляет интерес не только для энергосистемы республики, но и для других регионов нашей страны.

Заместитель директора – главный инженер «Россети Урал» – «Пермэнерго» Эдуард Илларионов обратил внимание на то, что знакомство с конкретными техническими решениями, которые башкирские сетевики приняли в ответ на возникающие проблемы, позволит компании сэкономить время при реализации собственной программы цифровой трансформации.

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