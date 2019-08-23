Пять лет эмбарго

Пять лет назад Россия ввела продуктовое эмбарго в ответ на санкции со стороны западных государств. В страну запретили ввоз сельскохозяйственной продукции, включая мясо, рыбу, сыры, молоко, овощи, фрукты из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. Тогда такие заградительные меры называли дополнительной поддержкой отечественного агропромышленного комплекса. О том, как повлияло продэмбарго на сельское хозяйство Удмуртии, выиграли ли фермеры республики от ухода с рынка ряда зарубежных товаров, “Ъ-Удмуртия” выяснил у участников рынка в рамках заочного круглого стола «Агропром Удмуртии: новые вызовы».

Окно возможностей

В августе 2014 года в Россию был запрещен ввоз говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей и ряда других наименований сельхозпродукции и продовольствия из ряда стран. «Последняя пятилетка для отечественного АПК, безусловно, выдалась очень значимой, главный тренд — начался принципиальный разворот от импортозамещения к экспорту. А рынок, как известно, не терпит пустоты — это открыло "окно новых возможностей" для отечественных сельхозпроизводителей. Максимальное внимание аграриям в это время оказало и Правительство РФ — появились новые меры господдержки, были усовершенствованы прежние, значительно увеличился бюджет отрасли»,— отметила министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова.

По ее словам, в частности, с 2015 года государство предоставляет капексы (возмещение затрат) на строительство, модернизацию молочных комплексов, овоще- и картофелехранилищ, плодохранилищ, оптово-распределительных, селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров. В 2016 году Минсельхоз России ввел единую региональную субсидию, позволяющую субъектам федерации самостоятельно определять приоритеты в поддержке различных отраслей с учетом региональной специфики. Также был создан новый механизм льготного кредитования в сфере АПК по ставке не более 5%, увеличена грантовая поддержка фермеров, малых форм хозяйствования и сельхозкооперации.

«Все эти меры ради того, чтобы помочь АПК максимально быстро наполнить продовольственные рынки отечественной продукцией. Наши аграрии, действительно, получили карт-бланш. И уже через три года ряд отраслей сельского хозяйства обеспечили рост объемов отечественного производства и заместили импортную продукцию. В первую очередь мясная отрасль, это производство свинины и мяса птицы»,— сказала госпожа Абрамова.





Ольга Абрамова Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Она отметила, что сегодня на российской полке доминируют отечественные продукты питания. В последние годы Россия достигла значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым видам продукции — зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам. Сельское хозяйство вернуло статус одной из флагманских отраслей экономики страны.

Сейчас, по словам министра, главным вызовом для АПК республики становится наращивание экспорта продукции. Это направление уже принято в качестве приоритетного в стране. Удмуртия в целом ориентирована не только на экспорт молочных продуктов, но также и котонизированного льноволокна, меда и продуктов пчеловодства, рапсового масла, сушеных овощей и птицеводческой продукции. Готовая молочная продукция сейчас поставляется в Армению, Казахстан и Китай. В Поднебесную идет также льноволокно.

Дело техники

Есть ряд нерешенных вопросов, которые мешают росту сельскохозяйственного производства. В первую очередь, это техническая отсталость. Обновление техники происходит, но очевидно не такими темпами, как хотелось бы. В период с апреля 2017 года до 12 августа 2019 года всего приобретено 1900 единиц новых сельхозмашин и оборудования на общую сумму 4,46 млрд руб. В том числе тракторов — 301, зерноуборочных комбайнов — 75 и кормоуборочных комбайнов — 92. «Нынешний аномальный сельскохозяйственный сезон в очередной раз напоминает всем, что Удмуртия — это традиционно зона рискованного земледелия, а сельское хозяйство — единственная отрасль экономики, работающая под открытым небом. Сохранение урожая при этих условиях во многом зависит от энерговооруженности, а во многих хозяйствах нагрузка на один зерноуборочный комбайн превышает 500 га при оптимальных 200-250 га»,— говорит министр.

Лизинг для аграриев

Часто техника хозяйствами приобретается в лизинг. Компании запускают различные сезонные программы для фермеров, подстраиваясь под их потребности и графики. «АПК традиционно остается для нас перспективным сегментом, в котором спрос на специальную технику и оборудование остается стабильным из года в год. У нас в компании есть несколько подразделений, которые анализируют эту отрасль по разным параметрам, чтобы мы в итоге могли предложить сельскохозяйственным организациям лизинг на выгодных условиях»,— рассказал директор филиала компании ООО «Балтийский лизинг» в Ижевске Андрей Назаров.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Так, в апреле компания запустила сезонную программу для фермерских компаний, в рамках которой аграрии могут воспользоваться гибким сезонным графиком платежей. Графики сформированы так, чтобы минимальные ежемесячные платежи клиенты вносили в сезон основных работ, когда большая часть их бюджета направляется на другие цели, связанные непосредственно с производством. «А когда заканчивается сезон уборочных работ, и компании получают прибыль от продажи урожая, график корректируется. Условия программы распространяется абсолютно на любую технику, необходимую фермерам для работы. Срок действия спецпредложения — до сентября 2019 года»,– отметил господин Назаров. Кроме того, аграриям предлагают программу экспресс-лизинга спецтехники, в рамках которой предприятия имеют возможность купить в лизинг специализированные машины, предоставив достаточно небольшой авансовый платеж. Кроме того, лизингополучатель может досрочно выкупить имущество без дополнительной комиссии.

Представитель компании «Балтийский лизинг» также сказал, что сельхозтоваропроизводители регулярно оформляют в лизинг легкий коммерческий и грузовой транспорт для перевозки своей продукции. В этих сегментах существуют программы, которые сделают покупку выгодной, в частности они могут получить преференции от поставщиков.

Поддержка селу

Председатель наблюдательного совета кооператива «Герефорд» Михаил Киселев отмечает, что при росте объемов производства сельскохозяйственной продукции не растут закупочные цены на нее, что создает трудности для предприятий отрасли. Кроме того, необходимо наращивать объемы господдержки. «Конечно, малым формам хозяйствования сложно конкурировать с более крупными поставщиками сельхозпродукции, т.к. нет постоянных объемов поставок, высокая себестоимость на единицу продукции. Выход только один – опять же это опыт развитых европейских стран — кооперация. Мы организовали кооператив "Герефорд" и сейчас наша цель — создать фидлот по откорму специализированных мясных пород КРС с дальнейшей переработкой и поставкой мясопродуктов более высокого качества на прилавки фермерских магазинов, а также кафе и рестораны Удмуртии»,— рассказал господин Киселев.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В то же время для предприятий важна поддержка со стороны государства не только самих производителей, но и сельских населенных пунктов. «Главный вызов сегодня, возможно, — это социальное развитие села. Необходимо строить дороги, школы, детские сады, проводить газификацию и т.д., чтобы жизнь на селе была более привлекательной. Умрет село — погибнет хозяйство любого уровня», — говорит господин Киселев.

Остается проблема с кадрами. Сегодня в сельском хозяйстве республики занято 26,6 тыс. человек, средняя заработная плата в отрасли достигла 23,16 тыс. руб. Несколько лет тому назад насчитывалась 12-13 тыс. руб. «Но это ситуацию не спасает. Больше всего страдают сельхозпредприятия отдаленных районов республики, они испытывают нехватку механизаторов и доярок. Лучше всего обстановка на птицефабриках и в зверохозяйствах — вакансий нет. Молодежь сетует на тяжелый труд — нужны новые подходы в воспитании молодой смены»,— отмечает Ольга Абрамова.

По ее словам, принято решение об открытии в сельских школах факультатива «Введение в агробизнес» для учащихся 9-11 классов. Азам сельхоздела будут учить сотрудники минсельхоза Удмуртии, центра компетенций и сами руководители хозяйств. Помимо этого, для студентов аграрных учебных заведений республики будут организованы стажировки в других аграрных регионах страны и за рубежом. Лучшим из лучших будут назначены именные стипендии со второго курса обучения. Студентов вовлекут в образовательные проекты министерства. Успешных включат в кадровый резерв АПК республики.

Полным ходом идет создание на базе ГУП УР «Учхоз Июльское» Воткинского района межрегионального научно-образовательного центра. Стоимость проекта оценивается в 2,4 млн руб. Образовательный процесс руководителей и специалистов начнется с 2021 года, ежегодно свой профессиональный уровень будут повышать около 1,8 тыс. человек.

Экономика предприятия

Сельхозпроизводители говорят, что не особо ощущают влияние заградительных мер, но отмечают, что отрасль АПК в республике развивается. В то же время в сельском хозяйстве никогда легко не было, отмечает председатель СПК – колхоз «Авангард» Увинского района Фарит Халитов. «Да, немного почувствовали, но нельзя сказать, что работать стало совсем спокойно. Посмотрим, как еще будет меняться спрос на молоко. Каждый год - свои проблемы, но все равно развиваемся. Сейчас беспокоит проблемы с получением кредитов и бюрократией. 60-70% животноводческих комплексов в республике построены по устаревшим стандартам. Надо строить новые, а это значит, нужно кредитоваться. По кредиту вопрос еще можно решить, но с проведением госэкспертизы и другими процедурами, связанными со строительством новых ферм, получается волокита. Очень много времени уходит на эту бюрократию»,— сетует Фарит Халитов.

Председатель СХПК «Колос» Вавожского района Владимир Красильников считает, что положение предприятий во многом зависит не от внешних факторов, а от способности правильно организовать его работу.

«Ввели это продовольственное эмбарго пять лет назад, но сказать, что это как-то на нас влияет, не могу. Все зависит от того, как мы будем вкладываться в производство, как его организовывать. Надо экономикой предприятия заниматься. Да, движение вверх в плане развития, роста есть. А все разговоры про эмбарго — это скорее к политикам»,— отметил господин Красильников.

Михаил Красильников