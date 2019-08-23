Глава Адыгеи дал старт Межрегиональному слету талантливой молодежи «Фишт – 2019»

Сегодня утром участники Межрегионального слёта талантливой молодежи «Фишт – 2019» отправились в 10-ти километровый пеший переход по маршруту Яворовая поляна – приют Фишт, где состоятся основные мероприятия этого масштабного события. Маршрут пройдёт по живописным местам Кавказского биосферного заповедника. Вместе с ребятами весь путь пройдёт Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В этом году на слёт прибыли не только представители всех районов Республики Адыгея, но и молодёжные делегации из Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Общее число участников составляет более 300 человек. Накануне для гостей была проведена экскурсия по исторических местам г. Майкопа «Долина Мые», также они приняли участие в праздничных мероприятиях ко Дню государственного флага России, которые прошли в городском парке.

Перед выходом с Яворовой поляны Глава Адыгеи пожелал всем ребятам лёгкого пути и ярких впечатлений.

«Здесь собрались самые активные и талантливые представители четырёх братских регионов. Все вы достигли больших высот в учёбе, спорте, общественной работе. И сегодня нам вместе предстоит взять очередные высоты – пройти по перевалам и горным тропам к подножию одной из вершин Кавказа – горе Фишт, где и пройдёт молодёжный форум. Уверен, что каждый из вас за время слёта приобретёт новых друзей, почерпнёт новые знания и идеи, поделится своими», – сказал Мурат Кумпилов.

На площадке форума пройдут эколого-просветительские мероприятия с участием руководства и научных сотрудников Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова, представителей Русского географического общества. Кроме того, будут обсуждаться актуальные вопросы сохранения историко-культурного наследия региона. Участникам дискуссий представят тематические презентации, рассказывающие о мегалитических памятниках Северо-Западного Кавказа, других археологических объектах, имеющих большое научное значение.

Ключевым событием слёта станет встреча в неформальной обстановке с Главой Адыгеи и представителями братских регионов, на которой ребята смогут получить ответы на волнующие их вопросы в режиме прямого диалога, представят свои идеи и инициативы.

Напомним, что именно на слете «Фишт» в прошлом году Главой Адыгеи был дан старт новому волонтерскому движению «Сохраним корни». Ожидается, что в этом году к нему присоединится и молодежь соседних регионов для консолидации усилий по сохранению природного и исторического наследия нашей страны.

В ходе слёта молодёжные активисты также примут участие в различных культурных и спортивных мероприятиях, экологических акциях, туристических походах.

«Мы стремимся создать все условия для того, чтобы дети и молодёжь Адыгеи получали качественное образование, имели возможность для самореализации в науке, спорте, искусстве и других направлениях. При этом важно получать «обратную связь»: из первых рук узнавать о том, что волнует молодых людей, какую поддержку мы можем оказать в их начинаниях. Слёт талантливой молодёжи «Фишт» – одна из наиболее масштабных и набирающих популярность площадок, где каждый может высказать своё мнение, узнать ответы на актуальные вопросы, найти единомышленников», – прокомментировал Глава Адыгеи.