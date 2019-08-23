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Россельхознадзор отменил запрет на ввоз арахиса из США

Россельхознадзор с 26 августа отменяет ограничения на ввоз арахиса из США. Запрет действовал с 2015 года.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 26 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на ввоз арахиса (код ТН ВЭД ЕАЭС 1202) происхождением США при условии соблюдения требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки и карантинных фитосанитарных требований»,— пояснили в ведомстве.

Напомним, поставки американского арахиса были ограничены с 1 мая 2015 года. Такое решение было принято в связи с частыми нарушениями. В частности, в продукте было выявлено превышение содержания кадмия.

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