Суд оштрафовал экс-сотрудника Смольного за взятки, получаемые от незаконных торговцев

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывшего инспектора отдела контроля №9 Управления по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного Сергея Бутина, признанного виновным по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки) и ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взятничество).

Как сообщили объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, Бутин в течение трех лет, используя свое служебное положение, получал незаконное денежное вознаграждение от владельца одной из торговых точек в Петергофе за непривлечение его к ответственности за осуществление незаконной торговли. В общей сложности он получил не менее 32 тыс. рублей. По той же схеме Бутин брал взятки в виде натуральных продуктов от других продавцов, у которых конфисковал банку меда за 700 руб., три банки масла по 100 руб. каждая и шесть десятков яиц на сумму 600 руб.

Экс-чиновник Смольного свою вину признал частично. Суду он пояснил, что мед не брал.

Суд назначил Бутину наказание в виде штрафа в размере 650 тыс. руб. с лишением права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года.