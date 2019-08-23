Татьяна Голикова в Казани: 1,3 млрд человек не работают по профессии

1,3 млрд человек на Земле не выполняют на сегодняшний день работу, соответствующую их профессиональным компетенциям. Об этом на конференцииWorldSkills 2019 в «Казань Экспо» заявила замглавы правительства страны Татьяна Голикова, передает ИА «Татар-информ».

По ее словам, сейчас нужно преодолеть возникшую тенденцию и сделать весь трудовой потенциал востребованным в течение всей жизни. Госпожа Голикова также считает, что в современном мире «люди должны обладать гибкостью мышления, постоянно обучаться новым компетенциям и приобретать различные навыки».На сегодняшний день подход «одно образование – одна профессия» уже устарел

Напомним, накануне Татьяна Голикова заявила, что Россия не считает потраченные на WorldSkills в Казани деньги.