Татьяна Голикова: Россия не считает потраченные на WorldSkills в Казани деньги

Россия не считает денег, которые были выделены на проведение мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills в Казани. Об этом на пресс-конференции в выставочном центре «Казань Экспо» сказала зампредседателя российского правительства Татьяна Голикова, передает ИА «Татар-информ».

Она добавила, что власти страны на протяжении всей подготовки к соревнованиям вносили большой вклад. Кроме того, в создание инфраструктуры инвестировали и работодатели, которые заинтересованы в квалифицированных специалистах. Также финансовую поддержку оказал и Татарстан,поскольку по закону лишь регион-донор может дополнительно потратиться на подобные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Татарстану выделили 9,5 млрд руб. из госбюджета на строительство объектов инфраструктуры чемпионата мира по профмастерству WorldSkills

"Ъ-Казань"