ФСК увеличила чистую прибыль на 24,6% по МСФО

Чистая прибыль Федеральной сетевой компании (ФСК) в первом полугодии выросла до 50,7 млрд руб. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это на 24,6% больше аналогичного показателя в прошлом году (или на 10,0 млрд. руб.).

Выручка составила 115 млрд руб. (на 2,1% ниже показателей прошлого года):

за услуги по передаче электроэнергии — 111,3 млрд руб. (+ 6,4 млрд руб.);

от продажи электроэнергии — 0,8 млрд руб. (–5,2 млрд руб.);

за услуги по технологическому присоединению — 0,8 млрд руб. (+0,7 млрд руб.);

за техобслуживание и ремонт электросетевых объектов сторонних собственников — 1,0 млрд руб. (+0,4 млрд руб.);

за работы по генподрядным договорам, выполненным дочерними обществами ПАО ФСК ЕЭС,— 0,1 млрд руб. (–4,2 млрд руб.).

Чистый долг компании составил 185,9 млрд руб. (сократился на 9,5%). Сумма основного долга составляет 226,2 млрд руб.