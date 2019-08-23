ФСК увеличила чистую прибыль на 24,6% по МСФО

Чистая прибыль Федеральной сетевой компании (ФСК) в первом полугодии выросла до 50,7 млрд руб. по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Это на 24,6% больше аналогичного показателя в прошлом году (или на 10,0 млрд. руб.).
Выручка составила 115 млрд руб. (на 2,1% ниже показателей прошлого года):
Чистый долг компании составил 185,9 млрд руб. (сократился на 9,5%). Сумма основного долга составляет 226,2 млрд руб.
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