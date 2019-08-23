Росстат озвучил данные о доходах муниципальных чиновников в Петербурге

Средняя заработная плата муниципальных служащих в Петербурге составляет 56 тыс. рублей в месяц — на 20,6% меньше средней зарплаты по городу. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает РБК.

При этом в Москве сотрудники органов местного самоуправления и муниципальных избиркомов в среднем получают 91,4 тыс. руб. в месяц. Самые высокие зарплаты по России у муниципалов в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — 133,5 тыс. руб., а самые низкие — в Забайкальском крае и Псковской области — чуть более 18 тыс. руб. месяц.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Петербург занял второе место среди субъектов РФ по величине средней зарплаты специалистов и ведущих специалистов. По данным HeadHunter, она составляет 66,4 тыс. рублей в месяц.