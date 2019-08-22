Петербург занял второе место в России по величине зарплат

Средняя заработная плата специалистов и ведущих специалистов в Петербурге выросла за год на 3,64%, составив 66431 рубль. По этому показателю город на Неве занял вторую строчку рейтинга среди всех регионов России. На первом месте расположилась Москва, где величина зарплат почти на четверть превышает петербургскую — 85494 руб., свидетельствуют данные аналитического исследования HeadHunter.

В Петербурге на самое высокое денежное вознаграждение могут рассчитывать работники IT-сферы: разработчики ПО в среднем получают 118 тыс. руб., администраторы баз данных — 110 тыс. руб., IT-консультанты —91,7 тыс. руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по данным HeadHunter, 14% начинающих специалистов готовы ради работы покинуть Петербург. В основном соискатели выбирают переезд в Москву.