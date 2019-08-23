Спасших ребенка от отца саранских полицейских наградят ведомственными медалями

Министр внутренний дел России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении сотрудников полиции из Саранска (Мордовия) Василия Мартынова и Виктора Ковальчука ведомственными наградами. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, награды им вручат в Москве на очередном заседании Общественного совета при МВД России.

Напомним, происшествие случилось 19 августа в Саранске. Пьяный мужчина высунул своего пятимесячного ребенка из окна квартиры на третьем этаже дома. Очевидцы сообщали, что он угрожал выкинуть дочь. Ребенка от отца спасли лейтенант полиции Василий Мартынов, сотрудник республиканского управления МЧС Руслан Алукаев и старший офицер полиции Виктор Ковальчук. Они попали в квартиру через балкон соседей и задержали мужчину.

«Рискуя жизнью, Василий Мартынов по карнизу приблизился к злоумышленнику, одновременно убеждая его прекратить противоправные действия. Старший сержант полиции Виктор Ковальчук через окно соседней квартиры страховал своего напарника. Выждав удобный момент, Василий Мартынов втолкнул мужчину в помещение и вместе с коллегой задержал его»,– говорится в сообщении ГУ МВД по Нижегородской области.

Василий Мартынов будет награжден медалью МВД России «За доблесть в службе», Виктор Ковальчук – медалью МВД России «За смелость во имя спасения». Ранее глава Мордовии Владимир Волков также распорядился предстваить троих участников спасения ребенка к республиканским наградам.

Добавим, что сейчас ребенок находится в больнице, в ближайшее время ее выпишут из больницы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство (ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ). Его заключили под стражу. Известно, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Анастасия Еремина